ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Зеленський розкрив деталі спецконтракту із ЗСУ для добровольців 18-24 років
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зеленський розкрив деталі спецконтракту із ЗСУ для добровольців 18-24 років

Автор: Олег Мамчур
12/02/2025 07:25
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Українці віком від 18 до 25 років, які підпишуть контракт із ЗСУ, отримають низку соціальних пільг, а також зможуть заробити один мільйон гривень.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу із головою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, повідомляє УНІАН.

За його словами, це буде «непогана пропозиція» для людей, які хочуть піти в армію на один рік за контрактом.

«Людина зможе за рік заробити додатково 1 млн грн, а також матиме можливість без іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року та навчатися безкоштовно, бо держава покриває всі витрати. Крім того, існують спеціальні умови щодо іпотеки – 0% річних, усі відсотки покриватиме держава», – сказав Зеленський.

Він додав, що влада також готує низку інших важливих умов, таких як напрямки служби та бригади, «оскільки це експериментальний контракт». Офіційно програму буде представлено «завтра-післязавтра».