Зеленський розкрив деталі спецконтракту із ЗСУ для добровольців 18-24 років

Українці віком від 18 до 25 років, які підпишуть контракт із ЗСУ, отримають низку соціальних пільг, а також зможуть заробити один мільйон гривень.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу із головою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, повідомляє УНІАН.
За його словами, це буде «непогана пропозиція» для людей, які хочуть піти в армію на один рік за контрактом.
«Людина зможе за рік заробити додатково 1 млн грн, а також матиме можливість без іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року та навчатися безкоштовно, бо держава покриває всі витрати. Крім того, існують спеціальні умови щодо іпотеки – 0% річних, усі відсотки покриватиме держава», – сказав Зеленський.
Він додав, що влада також готує низку інших важливих умов, таких як напрямки служби та бригади, «оскільки це експериментальний контракт». Офіційно програму буде представлено «завтра-післязавтра».