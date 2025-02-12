Зеленський розкрив деталі спецконтракту із ЗСУ для добровольців 18-24 років

Українці віком від 18 до 25 років, які підпишуть контракт із ЗСУ, отримають низку соціальних пільг, а також зможуть заробити один мільйон гривень.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу із головою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, повідомляє УНІАН.

За його словами, це буде «непогана пропозиція» для людей, які хочуть піти в армію на один рік за контрактом.

«Людина зможе за рік заробити додатково 1 млн грн, а також матиме можливість без іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року та навчатися безкоштовно, бо держава покриває всі витрати. Крім того, існують спеціальні умови щодо іпотеки – 0% річних, усі відсотки покриватиме держава», – сказав Зеленський.

Він додав, що влада також готує низку інших важливих умов, таких як напрямки служби та бригади, «оскільки це експериментальний контракт». Офіційно програму буде представлено «завтра-післязавтра».