Сьогодні Івано-Франківська громада попрощається з 35-річним воїном Володимиром Зіньком

11 лютого в Будинку смутку міста Івано-Франківськ відбулась панахида за полеглим воїном Володимиром Зіньком.

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“Боксік” був воїном 128 бригади. Воював в зоні АТО у 2014-2015 рік, пише Правда.іф.

Про загибель 35-річного воїна стало відомо 10 лютого. У ніч на 11 лютого о 4 годині тіло Володимира на щиті повернули до Івано-Франківська.

“6 лютого 2025 року на Запорізькому напрямку загинув 35-річний військовий з Івано-Франківська Зінько Володимир, позивний “Боксік”. Володимир усе своє життя прожив в Івано-Франківську. Навчався у школі №25 та після закінчення вступив до ВПУ №21. У 2014 році, коли почалася війна, він без вагань приєднався до лав АТО за першим же позовом і пішов захищати свою неньку Україну. Почав воювати у складі Закарпатської Гірсько-Штурмової 128ї бригади. Пройшов запеклі бої під Іловайськом, на Донецькому напрямку, в Дебальцево та в інших гарячих точках. Був одним із тих, кому вдалося вижити у боях, відомих як Іловайський котел. 5 лютого 2025 року йому виповнилося 35 років. Але відсвяткувати цей день йому не судилося – вже наступного дня Володимир загинув. За роки своєї служби, Володимир отримав численні контузії, які залишили свій слід на здоров’ї. Але, попри це, він завжди повертався на фронт – до своїх побратимів, у лави ЗСУ. Захист Батьківщини був справою його життя. Володимир був відважним воїном, який завжди відстоював справедливість і залишався вірним своїм принципам. Він служив не для посад чи звань, а за покликом совісті. За 11 років війни Володимир пожертвував багатьом – здоров’ям, сімейним життям. Разом із коханою вони планували одружитися у вільній Україні, тому для нього війна завжди була на першому місці поки ворог залишався на нашій землі. Тепер він віддав найдорожче – своє життя. Переживши всі труднощі з 2014 року, зіткнувшись із численними несправедливостями та втративши багатьох побратимів, він неодноразово змінював частини, продовжуючи боротися і залишаючись вірним присязі до останнього. Але після всього побаченого й пережитого серце Героя не витримало, і він залишив цей світ як справжній патріот”, – розповідає про захисника сестра дружини Наталії Oksana Hutsuliak.

Прощальна церемонія відбудеться сьогодні, 12 лютого, о 14:00 у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3, у м. Івано-Франківськ.

Поховають Володимира Зінька на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.