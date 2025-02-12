Понад тисячу окупантів та чисельна кількість артсистем: втрати РФ за добу війни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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-особового складу / personnel ‒ близько/ about 853030 (+1150) осіб / persons,

-танків / tanks ‒ 10023 (+9) од,

-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20871 (+27) од,

-артилерійських систем / artillery systems – 22976 (+53) од,

-РСЗВ / MLRS – 1276 (+1) од,

-засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1061 (+1) од,

-літаків / aircraft – 370 (+0) од,

-гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,

-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 24919 (+164),

-крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3057 (+1),

-кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

-підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

-автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 36928 (+121) од,

-спеціальна техніка / special equipment ‒ 3742 (+1)

Дані уточнюються