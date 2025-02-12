Хотіла без черги відправити посилку: у Франківську жінки побилися в приміщенні “Укрпошти”

Нещодавно Івано-Франківський міський суд виніс вирок жінці, яка є підприємцем і має на утриманні малолітню дитину. Вона заподіяла умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

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Пише Правда.іф з посиланням на ГК.

Як йдеться у матеріалах справи, 17 грудня 2024 року близько 11 год. 00 хв., потерпіла перебувала в приміщенні «Укрпошти» № 76026 по вул. Гетьмана Мазепи, 177. Вона хотіла відправити посилку і чекала в черзі.

В цей же час до відділення поштового зв’язку прийшла обвинувачена, яка всупереч загальноприйнятим правилам, без черги, підійшла до оператора для відправлення посилки.

Тоді потерпіла зробила їй зауваження з цього приводу в результаті чого між ними виник словесний конфлікт. Під час нього, обвинувачена підійшла до останньої та умисно зловила її за волосся та із застосуванням фізичної сили почала її тягнути.

Надалі, вона покинула відділення поштового зв’язку, після чого потерпіла підійшла до неї та попросила очікувати працівників поліції. Відтак між ними повторно виник конфлікт.

Під час конфлікту, обвинувачена, підійшла до потерпілої та зловила її за волосся. Після чого остання почала чинити фізичний опір, в результаті чого обвинувачена зловила потерпілу за ліву руку та умисно подряпала їй ліву кисть.

«У результаті умисних протиправних дій обвинувачена заподіяла потерпілій тілесне ушкодження у вигляді рани в ділянці лівої кисті, яке згідно висновку експерта відноситься до легких тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров`я. А також тілесне ушкодження у вигляді садна в потиличній ділянці голови, яке відноситься до легких тілесних ушкоджень», – йдеться в матеріалах справи.

Дослідивши усі матеріали справи, суд вирішив визнати обвинувачену винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень.