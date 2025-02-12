“Контракт 18-24”. Молоді рекрути зокрема можуть обрати прикарпатську бригаду “Едельвейс”

Міністерство оборони України сьогодні офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

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Проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, пише Правда.іф з посиланням на Міністерство оборони України

Головний акцент – це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку.

«Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Контракт 18-24» пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою: контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

Наразі є шість бригад, які можуть обрати 18-24-річні за програмою: