Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
12 лютого – 110 років від дня народження Василя Бандери (1915-1942), учасника національно-визвольних змагань, члена ОУН, брата С. Бандери, уродженця с. Старий Угринів Калуського району (нині Новицької територіальної громади Калуського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.