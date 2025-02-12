Якою буде погода 12 лютого на Івано-Франківщині

На Івано-Франківщині та в обласному центрі синоптики прогнозують сьогодні, 12 лютого, мінливу хмарність, без опадів.

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Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

По місту: вночі 8-10°морозу, вдень 1-3° тепла.

По області: вночі 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У високогір’ї Карпат: вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Медико-метеорологічні умови – 1 типу.

Видимість на автошляхах 4-6км, в тумані 100-500м.