Помер захисник з Франківщини Максимів Іван

Помер колишній військовослужбовець з села Микитинці Івано-Франківської громади Іван Максимів.
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Пише Правда.іф з посиланням на Надію Слівінську.
“18 квітня 2025 року помер наш односелець, мій однокласник, Іван Максимів. Він був військовослужбовцем ЗСУ, приймав участь у захисті нашої держави в російсько-українській війні”, – йдеться у дописі
Чин похорону відбудеться 24 квітня о 14 годині в селі Микитинці в церкві Св.Микити.