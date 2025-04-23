Помер захисник з Франківщини Максимів Іван

Помер колишній військовослужбовець з села Микитинці Івано-Франківської громади Іван Максимів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Надію Слівінську.

“18 квітня 2025 року помер наш односелець, мій однокласник, Іван Максимів. Він був військовослужбовцем ЗСУ, приймав участь у захисті нашої держави в російсько-українській війні”, – йдеться у дописі