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Помер захисник з Франківщини Максимів Іван

Автор: Оксана Марушкевич
23/04/2025 16:37
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Помер колишній військовослужбовець з села Микитинці Івано-Франківської громади Іван Максимів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Надію Слівінську.

“18 квітня 2025 року помер наш односелець, мій однокласник, Іван Максимів. Він був військовослужбовцем ЗСУ, приймав участь у захисті нашої держави в російсько-українській війні”, – йдеться у дописі

Чин похорону відбудеться 24 квітня о 14 годині в селі Микитинці в церкві Св.Микити.