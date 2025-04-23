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потяг №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці
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У травні через Прикарпаття продовжить курсувати регіональний потяг

Автор: Олег Мамчур
23/04/2025 17:17
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У травні через Прикарпаття продовжить курсувати регіональний потяг №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці.

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З огляду на високий попит пасажирів під час весняних подорожей, Укрзалізниця продовжила курсування регіонального потяга №802/801.

Він курсуватиме у такі дати:

  • 2 травня,
  • 3 травня,
  • 4 травня,
  • 10 травня,
  • 11 травня,
  • 17 травня,
  • 18 травня,
  • 23 травня,
  • 24 травня,
  • 25 травня,
  • 26 травня,
  • 30 травня,
  • 31 травня.

Графік руху:

  • Поїзд №802 Чернівці — Львів: відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06, прибуття до Львова об 11:19.
  • Поїзд №801 Львів — Чернівці: відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33, прибуття до Чернівців о 22:07.

На маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3.

Квитки на поїзд будуть доступні за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.