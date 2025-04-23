У травні через Прикарпаття продовжить курсувати регіональний потяг №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці.
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З огляду на високий попит пасажирів під час весняних подорожей, Укрзалізниця продовжила курсування регіонального потяга №802/801.
Він курсуватиме у такі дати:
- 2 травня,
- 3 травня,
- 4 травня,
- 10 травня,
- 11 травня,
- 17 травня,
- 18 травня,
- 23 травня,
- 24 травня,
- 25 травня,
- 26 травня,
- 30 травня,
- 31 травня.
Графік руху:
- Поїзд №802 Чернівці — Львів: відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06, прибуття до Львова об 11:19.
- Поїзд №801 Львів — Чернівці: відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33, прибуття до Чернівців о 22:07.
На маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3.
Квитки на поїзд будуть доступні за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.