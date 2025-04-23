У травні через Прикарпаття продовжить курсувати регіональний потяг №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці.

З огляду на високий попит пасажирів під час весняних подорожей, Укрзалізниця продовжила курсування регіонального потяга №802/801.

Він курсуватиме у такі дати:

2 травня,

3 травня,

4 травня,

10 травня,

11 травня,

17 травня,

18 травня,

23 травня,

24 травня,

25 травня,

26 травня,

30 травня,

31 травня.

Графік руху:

Поїзд №802 Чернівці — Львів: відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06, прибуття до Львова об 11:19.

Поїзд №801 Львів — Чернівці: відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33, прибуття до Чернівців о 22:07.

На маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3.

Квитки на поїзд будуть доступні за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.