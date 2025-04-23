На Івано-Франківщині віддали шану воїну Петру Лапихрущу

У Тлумачі на колінах зустріли кортеж із тілом військовослужбовця Петра Лапихруща.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Сьогодні тлумачани вийшли на вулиці та в центр міста, щоб попрощатися із померлим військовослужбовцем Петром Лапихрущем з села Тарасівка.

Під бій дзвонів і пісню «Пливе кача по Тисині…», вони на колінах зустріли тіло воїна-земляка. Спільно із священиками, деканами Тлумацькими о. Василем Стадником (ПЦУ) та о. Павлом Дутчаком (УГКЦ) усі присутні помолилися за упокій душі Героя.

Далі похоронний кортеж вирушив з м. Тлумача до рідного дому воїна в с. Тарасівка.

Сьогодні о 19 годині відбудеться панахида, а завтра, 24 квітня, об 11 годині – чин похорону.