Помер Народний артист України Володимир Коваленко

Володимир Коваленко був солістом франківського гурту “Афган”

Сумну новину повідомив Олександр Новосад, передає правда ІФ

Надто сумна новина сколихнула всіх рідних, друзів, побратимів, шанувальників Народного артиста України Володимира Коваленка… Сьогодні він відійшов у вічність… Несподівано і так болісно … Ти пішов у розквіті творчих сил, був визнаною особистістю серед митців України, ти мав пошану серед колег по роботі та сцени , тебе любили цінували за твій талант та дружню вдачу. Наші щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять та Царство небесне

Довідково:

Коваленко Володимир Олексі­йович (28. 03. 1962, с. Тарасівка Житомир. р-ну Житомир. обл.) — спів­ак. Народний артист України (2019). Лауреат низки всеукраїнських фестивалів та конкурсів. Учасник бо­йових дій в Афгані­стані. Від 2007 — голова ради Івано-Франківської області ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України. Як соліст-вокаліст творчо спів­працював з місцевими поетами та композиторами, також писав власну музику. 1999–2006 — соліст та художній керівник гурту «Афган» (Івано-Франківськ), який став володарем Ґран-Прі 3-го між­народного фестивалю «Солдати миру ХХІ сторіч­чя» (Харків, 2002). Від 2006 — на творчій роботі. Записав музичний альбоми «Додому, додому» (2001), «Афганські маки» (2003), «Місто коха­н­ня» (2007) та «Двадцать років потому» (2009).