Помер Народний артист України Володимир Коваленко

Володимир Коваленко був солістом франківського гурту “Афган”
Сумну новину повідомив Олександр Новосад, передає правда ІФ
Надто сумна новина сколихнула всіх рідних, друзів, побратимів, шанувальників Народного артиста України Володимира Коваленка… Сьогодні він відійшов у вічність… Несподівано і так болісно … Ти пішов у розквіті творчих сил, був визнаною особистістю серед митців України, ти мав пошану серед колег по роботі та сцени , тебе любили цінували за твій талант та дружню вдачу. Наші щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять та Царство небесне
Довідково:
Коваленко Володимир Олексійович (28. 03. 1962, с. Тарасівка Житомир. р-ну Житомир. обл.) — співак. Народний артист України (2019). Лауреат низки всеукраїнських фестивалів та конкурсів. Учасник бойових дій в Афганістані. Від 2007 — голова ради Івано-Франківської області ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України. Як соліст-вокаліст творчо співпрацював з місцевими поетами та композиторами, також писав власну музику. 1999–2006 — соліст та художній керівник гурту «Афган» (Івано-Франківськ), який став володарем Ґран-Прі 3-го міжнародного фестивалю «Солдати миру ХХІ сторіччя» (Харків, 2002). Від 2006 — на творчій роботі. Записав музичний альбоми «Додому, додому» (2001), «Афганські маки» (2003), «Місто кохання» (2007) та «Двадцать років потому» (2009).