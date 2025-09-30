Жителька Прикарпаття відсвяткувала свій 103 день народження

Мешканка села Палагичі Тлумацької міської територіальної громади Анастасія Кучерова днями святкувала свій день народження. Їй виповнилося 103 роки.

Пише Правда.ІФ з посиланням Петра Пісака.

Анастасія Дмитрівна з 1942р. по 1945р. була вивезена на примусові важкі роботи до Німеччини.

Після війни повернулась до рідного села, вийшла заміж. Народила сина Петра та доньку Любу. Рано залишилась вдовою.

Все життя жінка працювала в колгоспах. Виростила дітей, дочекалась онуків, правнуків і праправнука Тимофійчика.