ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков вдруге став батьком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Український півзахисник “Бенфіки” Георгій Судаков вдруге став батьком

Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Український півзахисник “Бенфіки”, футболіст Георгій Судаков повідомив про поповнення в родині. Пише ТСН.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Так, у спортсмена разом із дружиною Єлизаветою з’явилася на світ друга донечка. Виявилося, дівчинка народилася ще 17 вересня зростом 51 см і вагою у понад три кг. Але Георгій з коханою певний час приховував це. У дописі щасливі батьки також розсекретили, що назвали маленьку крихітку Златою.

Радісною подією подружжя поділилося у Instagram, показавши перші кадри з пологового будинку. На фото — родина попозувала з новонародженою. Зокрема, подружжя показало, як їхня старша донечка, трирічна Мілана, зустрічає сестричку та ніжно обіймає її

Донькf Георгія Судакова / © instagram.com/sudakov_11
Донькf Георгія Судакова / © instagram.com/sudakov_11
Доньки Георгія Судакова / © instagram.com/sudakov_11
Доньки Георгія Судакова / © instagram.com/sudakov_11
Донька Георгія Судакова / © instagram.com/sudakov_11
Донька Георгія Судакова / © instagram.com/sudakov_11

“Наш маленький світ народився. 17.09.2025”, — написали Георгій та Ліза у своєму спільному дописі.

Шанувальники та зіркові товариші футболіста одразу засипали родину привітаннями, бажаючи здоров’я мамі та малечі.

  • “Вітання. Здоровʼя вашій красивій родині” — Олександра Кучеренко
  • “Це справжнє щастя! Найщиріші вітання” — Григорій Решетнік
  • Нехай янголятко росте здоровенькою та слухняною на радість щасливим батькам

СХОЖІ НОВИНИ