Помер прикарпатський воїн Ігор Пилипчук

Помер військовослужбовець Пилипчук Ігор Васильович (04.04.1966 р.н.) — житель с. Загвіздя, сержант 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Володимира Ружанського
“Від імені Загвіздянської громади висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам’ять захиснику України”, – йдеться в дописі.
Про час зустрічі траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково.