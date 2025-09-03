ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Помер прикарпатський воїн Ігор Пилипчук

Автор: Уляна Роднюк
03/09/2025 16:34
Помер військовослужбовець Пилипчук Ігор Васильович (04.04.1966 р.н.) — житель с. Загвіздя, сержант 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Володимира Ружанського

“Від імені Загвіздянської громади висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам’ять захиснику України”, – йдеться в дописі.

Про час зустрічі траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково.

