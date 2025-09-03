Івано-Франківщина — у п’ятірці регіонів з найнижчими зарплатами в Україні

У липні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Івано-Франківській області становила 21 270 гривень.

Цей показник нижчий за середній рівень по Україні, який склав 26 499 гривень. У сусідніх областях зарплати виглядають так: у Львівській — 24 191 грн, у Тернопільській — 20 015 грн, у Чернівецькій — 19 202 грн, у Закарпатській — 22 468 грн.

Найвищу середню зарплату зафіксували у Києві — 40 546 гривень, найнижчу — у Чернівецькій області, де вона становить лише 19 202 гривні.