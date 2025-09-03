ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті відновлено доступ громадян до державних послуг з оформлення паспортних документів

Автор: Уляна Роднюк
03/09/2025 17:49
У Верховинській і Галицькій громадах запроваджено роботу віддалених робочих місць, що дасть змогу скористатись державними паспортними сервісами на місцях.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук

Також Державна міграційна служба завершує підготовку до відкриття аналогічних пунктів, в яких надаватимуться адміністративні послуги з оформлення закордонних паспортів і паспортів громадянина України у Тлумацькій і Рожнятівській територіальних громадах.

Водночас отримали підтвердження про готовність ДМС передати з державної у комунальну власність 6 комплектів обладнання для Снятинської та Калуської громад.

За рішенням Кабміну на це потрібно щонайменше два місяці.

Також до кінця року очікуємо закупівлю 10 комплектів обладнання для ЦНАПів області за сприяння міжнародних партнерів.

Після цього оформлення паспортів буде доступне у ЦНАПах, про що було попередньо домовлено на зустрічі з головою ДМС України Наталією Науменко.

