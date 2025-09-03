Галина Петросаняк презентувала у Франківську збірку поезій “Компресія” ФОТО

Сьогодні, 3 вересня, в Івано-Франківській обласній бібліотеці ім. І. Франка відбулася презентація книги “Компресія”, пише Правда ІФ

Авторка книги Галина Петросаняк — письменниця, перекладачка, родом з Івано-Франківщини. Зараз проживає у Швейцарії.

Письменниця Галина Петросаняк

Письменниця зазначає, що “Компресія” це книга віршів, які народжувалися з рефлексій і вражень останніх кількох років під час війни.

Ці вірші роздумують, що відбувається з нами. Мені було цікаво роздумувати як бачать війну в Україні західні країни, зокрема в німецькомовному світі. Я спостерігаю як люди сприймають нашу біду і намагаюся відрефлексувати це сприйняття, намагаюся дискутувати з людьми, висловлювати їхні реакції, – ділиться письменниця. Презентація книги Компресія у Івано-Франківську

Окрім воєнної тематики у збірці присутні лірика та вірші про подорожі. Загалом книга налічує 88 віршів.

Ті хто любить поезію обов’язково знайде в цій книзі щось для себе, – говорить Галина Петросаняк Модерувала літературну зустріч з читачами Наталія Шкорута.

Довідково:



Галина Петросаняк також є авторкою поетичних книжок «Парк на схилі» (1996), «Світло окраїн» (2000), «Спокуса говорити» (2008), «Політ на повітряній кулі» (2015), «Екзофонія» (2019), романів «Вілла Анемона» (2021), «Матриґан» (2024), збірки оповідань «Не заважай мені рятувати світ» (2019) та книжки есеїв «Наш сусід Альберт Гофман» (2022).

Її твори перекладено німецькою, англійською, польською, російською, чеською та італійською мовами. Лавреатка літературної премії Губерта Бурди для молодих ліриків Східної Європи (2007), Івано-Франківської міської премії імені Івана Франка (2010) та Літературної перекладацької премії землі Північний Рейн-Вестфалія – Straelener Translation Prize (2022).

У перекладі Галини Петросаняк на українську вийшли книжки «Сонети до Орфея» Райнера-Марії Рільке (2022), автобіографічний роман Александра Ґранаха «Ось іде людина» (2012), автобіографія Соми Морґенштерна «В інші часи. Юні літа у Східній Галичині» (2019), роман Андре Камінського «Наступного року в Єрусалимі» (2021), роман Лео Перуца «Уночі під кам’яним мостом» (2024)