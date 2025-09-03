ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Вогнеборці ліквідували пожежу складу в Загвізді. ФОТО
Вогнеборці ліквідували пожежу складу в Загвізді. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/09/2025 18:31
3 вересня, о 13:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення в селі Загвіздя, Івано-Франківського району.

До місця пожежі було направлено рятувальників, які по прибуттю встановили, що виникла пожежа на загальній площі 100 м²

О 14:06 пожежу було локалізовано, а вже через кілька хвилин, о 14:12 — повністю ліквідовано.

Пожежники гасять пожежу на пошкодженій будівлі.
Пожежник гасить вогонь у палаючій будівлі
Пожежники гасають полум'я на задимленій будівлі.
Пожежник гасить вогонь водяним струменем, дим над будівлею.
Пожежник у захисному спорядженні гасить вогонь

Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні приміщення. До гасіння було залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки.

Постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.

