Вогнеборці ліквідували пожежу складу в Загвізді. ФОТО

3 вересня, о 13:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення в селі Загвіздя, Івано-Франківського району.



До місця пожежі було направлено рятувальників, які по прибуттю встановили, що виникла пожежа на загальній площі 100 м²

О 14:06 пожежу було локалізовано, а вже через кілька хвилин, о 14:12 — повністю ліквідовано.

Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні приміщення. До гасіння було залучено 28 рятувальників і 7 одиниць техніки.

Постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.