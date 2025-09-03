“Прихильникам ЛГБТ не місце в католицькому університеті”: Марцінків про скандал з УКУ.

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Автор: Уляна Роднюк
03/09/2025 18:57
Дискусія навколо відмови Українського католицького університету у Львові поселити студентку Параску Курочкіну, доньку драматургині Наталки Ворожбит, через ЛГБТ-емодзі у соцмережах отримала правову оцінку. На ситуацію відреагував міський голова Руслан Марцінків.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.

2 вересня УКУ оприлюднив заяву, у якій наголосив, що поселення в колегіум відбувається на конкурсній основі, а цього року кількість заяв перевищила наявні місця. В університеті зазначили, що відмову отримали понад 15 осіб, і висловили жаль, що ситуація була сприйнята як дискримінація. Також заклад заявив про готовність допомогти студентці з пошуком альтернативного житла.

Руслан Марцінків у своєму дописі написав: “Підтримую УКУ, бо маємо спільні християнські
цінності! Прихильникам ЛГБТ не місце в католицькому університеті”.

