Підтвердилася загибель бійця з Івано-Франківщини Артема Білобрового

Підтвердилася загибель військовослужбовця Артема Білобрового з Калуша. Його майже два роки вважали зниклим безвісти.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської громади Андрій Найда, пише Правда.

Артем Білобровий народився 2002 року. До війська мобілізувався за контрактом у липні 2023 року.

Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника 1 десантно-штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 1 десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони.

Артем Білобровий загинув 16 жовтня 2023 року в Запорізькій області.