Підтвердилася загибель бійця з Івано-Франківщини Артема Білобрового

Підтвердилася загибель військовослужбовця Артема Білобрового з Калуша. Його майже два роки вважали зниклим безвісти.
Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської громади Андрій Найда, пише Правда.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Артем Білобровий народився 2002 року. До війська мобілізувався за контрактом у липні 2023 року.
Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника 1 десантно-штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 1 десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони.
Артем Білобровий загинув 16 жовтня 2023 року в Запорізькій області.
“Сьогодні надійшло офіційне сповіщення про те, що солдат Артем Білобровий, відданий військовій присязі, мужньо виконавши свій обов’язок, на превеликий жаль, загинув на полі бою”, — написав Найда.