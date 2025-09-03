ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Підтвердилася загибель бійця з Івано-Франківщини Артема Білобрового
Автор: Олег Мамчур
03/09/2025 19:30
Підтвердилася загибель військовослужбовця Артема Білобрового з Калуша. Його майже два роки вважали зниклим безвісти.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської громади Андрій Найда, пише Правда.

Артем Білобровий народився 2002 року. До війська мобілізувався за контрактом у липні 2023 року.

Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника 1 десантно-штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 1 десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони.

Артем Білобровий загинув 16 жовтня 2023 року в Запорізькій області.

“Сьогодні надійшло офіційне сповіщення про те, що солдат Артем Білобровий, відданий військовій присязі, мужньо виконавши свій обов’язок, на превеликий жаль, загинув на полі бою”, — написав Найда.

