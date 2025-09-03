Наслідки дроново-ракетної атаки РФ у Калуші

У Калуші на Івано-Франківщині мешканці поступово оговтуються після дроново-ракетного удару з боку Росії, який стався 3 вересня 2025 року. У багатьох будинках вибиті вікна, пошкоджені стіни та двері. Як повідомила кореспондентка Суспільного з місця події, у місті зафіксовано підвищений рівень формальдегіду в повітрі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.Іф з посиланням на Суспільне.

Марія Федорко разом з чоловіком мешкає на дачі в Калуші. Через обстріл РФ в їхньому будинку — пошкоджені вікна та облетіла штукатурка.

“Десь о 3:00 “шахеди” били, кажуть люди, а о 7:00 — то вже ракета. Такий звук був сильний, то страшне. Шиби повилітали, вікна повилітали, хата тріщини дістала. Все попадало на ліжко. На столі та на підлозі теж багато скла. Вікно з рамами повибивало, тут подвійне навіть вибило”, — розповідає Марія Федорко.

Наталія Будзан живе в сусідньому будинку. Жінка каже, що в оселі на стінах після вибуху з’явилися тріщини, а у двох кімнатах пошкоджені віконні рами.

“Це було дуже страшно. Це — удар за ударом. Все тряслося”, — говорить Наталя Будзан.

У Володимира Федоришина оселя не зазнала значних ушкоджень, натомість у літній кухні вибуховою хвилею вибило двері. Найбільше він хвилюється за собаку, який після вибухів зник.

“Дуже страшно, жінка тряслася. Я вікно відхилив, вона каже: “Зачиняй”. То таке дуже страшне. І звідси догори такий дим на метрів двісті. І через 5 хвилин знову, і так за 25 хвилин було три рази. Вранці кликав собачку, але він, мабуть, злякався. Страшно гриміло, трясло, блискало і гуділо дуже, як падало. А собаки дуже бояться”, — говорить Володимир Федоришин.

Через обстріл РФ сталася пожежа на інфраструктурному об’єкті, каже міський голова Калуша Андрій Найда. 3 вересня навчання в місцевих школах призупинили. В громаді кожні три години вимірюють рівень забруднення повітря.

“Наразі бачимо, що йде незначне перевищення небезпечних речовин, і є рекомендація не відчиняти вікна”, — розповідає Андрій Найда.

З його слів, травмованих внаслідок атаки РФ немає. Загалом у громаді пошкоджені щонайменше 28 обійсть.

Що відомо про атаку РФ на Івано-Франківщину 3 вересня

Уночі 3 вересня армія РФ атакувала Івано-Франківщину “шахедами” і удосвіта — крилатими ракетами. Вибухи лунали в Калуші та Коломиї. Ціллю був об’єкт інфраструктури.

Повітряна тривога на Прикарпатті почалася о 2:00. Перші вибухи пролунали у Калуші о 2:56. Згодом — ще щонайменше шість. О 3:36 серію вибухів було чутно у Коломиї.

О 5:38 у Калуші знову лунали вибухи. Це сталося через чотири хвилини після попередження Повітряних сил ЗСУ про те, що на територію регіону летять крилаті ракети. Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківській області прозвучав о 6:48.

У Калуші після атаки РФ — пошкоджені будинки, призупинений освітній процес, людям радять не відчиняти вікна. 3 вересня станом на 11:00 комісія зафіксувала щонайменше 28 пошкоджених обійсть.

Станом на 12:00 рятувальники продовжили гасити пожежу.