ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті півтори сотні рятувальників ліквідували пожежу, що виникла внаслідок нічної ворожої атаки. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті півтори сотні рятувальників ліквідували пожежу, що виникла внаслідок нічної ворожої атаки. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/09/2025 20:14
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Пожежу, що виникла внаслідок нічної ворожої атаки у Калуші, ліквідовано.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Посадовиця зазначає, що понад півтори сотні рятувальників працювали безперервно, аби зупинити полум’я і не допустити ще більшої біди.

«Залучили півсотні одиниць техніки. Так, о 18:46 вогонь вдалося повністю приборкати. Зараз триває розбір завалів», — додає Онищук.

СХОЖІ НОВИНИ