На Прикарпатті півтори сотні рятувальників ліквідували пожежу, що виникла внаслідок нічної ворожої атаки. ФОТО

Пожежу, що виникла внаслідок нічної ворожої атаки у Калуші, ліквідовано.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.
Посадовиця зазначає, що понад півтори сотні рятувальників працювали безперервно, аби зупинити полум’я і не допустити ще більшої біди.
«Залучили півсотні одиниць техніки. Так, о 18:46 вогонь вдалося повністю приборкати. Зараз триває розбір завалів», — додає Онищук.