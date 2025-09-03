Скільки бійців з Івано-Франківської громади загинули та зникли безвісти

У російсько-українській війні загинуло понад 700 мешканців Івано-Франківської громади.

Сумні цифри озвучив міський голова Руслан Марцінків під час відеозвернення 3 вересня 2025 року, пише Фіртка.

Ще майже 400 військовослужбовців з громади вважаються зниклими безвісти.

«Сьогодні громада в жалобі. Поховали двох військових: Олексія Семківа з мікрорайону Пасічна та Віктора Яковіва з села Чукалівка. Загиблим було 24 та 34 роки. Ще раз співчуття рідним наших героїв. На жаль, ще два солдати сьогодні поховані в Франківській громаді. Прикро, що молодь гине. Вічна пам’ять та слава героям. Така ціна незалежності України, тому пам’ятаємо, що треба збільшувати допомогу, підсилювати нашу оборону», — поділився мер.

За словами мера, загалом понад 700 військових поховані в Івано-Франківській громаді, близько 400 воїнів — зникли безвісти. Посадовець закликав підтримувати захисників не лише фінансово, а й своєю фізичною працею:

«Я дякую всім, хто долучається до плетіння сіток. Дякую маскувальним феям, які протягом літа в парку Шевченка організовували таку можливість. Не забуваємо, кожен може підтримати наших захисників не тільки донатом, хоч це дуже важливо, а також своєю фізичною працею, тому дуже дякую за цю роботу».

Як вшановують памʼять воїнів та підтримують їхні сімʼї, посадовець розповідав в інтерв’ю журналістці Фіртки.

«На жаль, щотижня маємо втрати у громаді — і це найбільша ціна, яку платить український народ за перемогу. Аби вшановувати памʼять, функціонує програма «Івано-Франківськ — місто Героїв». У межах програми відкриваємо анотаційні дошки, проводимо уроки та турніри памʼяті, відправи на могилах, вручаємо відзнаки рідним полеглих, випускаємо фільми. Це непроста робота», — підкреслив посадовець.

Зі слів мера, постійно контактують як з родинами полеглих військовослужбовців, так і з рідними зниклих безвісти.