Руслан Савчук передав допомогу чотирьом військовим підрозділам на передовій

Керівник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук разом із колегами-волонтерами Володимиром Джигітою та Іваном Данівим відвідав українських захисників, які боронять державу на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Для чотирьох підрозділів було передано вантажний Mercedes Sprinter, 30 інверторних генераторів, 20 тактичних медичних рюкзаків, павербанки, турнікети та інші необхідні медичні засоби, пише ТФ,

Обслуговування і ремонт автомобіля, а також доставку вантажу здійснено за підтримки колективу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Гуманітарну допомогу надали завдяки співпраці з німецькою організацією Blau-Gelbes Kreuz e.V., а також благодійними фондами «Код М» і «ГЕЛМ».

«Ми завжди пам’ятаємо, що на передовій воїнам потрібна не лише зброя, а й базові речі, які рятують життя. Кожен генератор, кожна аптечка чи автомобіль — це внесок у стійкість підрозділів Сил оборони України. Дякую всім, хто допомагає нам у цій справі», – зазначив Руслан Савчук.

Окрему подяку за постійну підтримку Сил оборони України волонтери висловили Лінді Мей та Лесі Гебурі з Blau-Gelbes Kreuz e.V.