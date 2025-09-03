Руслан Савчук передав допомогу чотирьом військовим підрозділам на передовій

Керівник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук разом із колегами-волонтерами Володимиром Джигітою та Іваном Данівим відвідав українських захисників, які боронять державу на Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Для чотирьох підрозділів було передано вантажний Mercedes Sprinter, 30 інверторних генераторів, 20 тактичних медичних рюкзаків, павербанки, турнікети та інші необхідні медичні засоби, пише ТФ,
Обслуговування і ремонт автомобіля, а також доставку вантажу здійснено за підтримки колективу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Гуманітарну допомогу надали завдяки співпраці з німецькою організацією Blau-Gelbes Kreuz e.V., а також благодійними фондами «Код М» і «ГЕЛМ».
«Ми завжди пам’ятаємо, що на передовій воїнам потрібна не лише зброя, а й базові речі, які рятують життя. Кожен генератор, кожна аптечка чи автомобіль — це внесок у стійкість підрозділів Сил оборони України. Дякую всім, хто допомагає нам у цій справі», – зазначив Руслан Савчук.
Окрему подяку за постійну підтримку Сил оборони України волонтери висловили Лінді Мей та Лесі Гебурі з Blau-Gelbes Kreuz e.V.