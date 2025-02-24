Помер ветеран війни Іван Радик з Городенківщини

24 лютого 2025 року стало відомо про смерть ветерана російсько-української війни Івана Радика з села Уніж на Городенківщині.

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Про це повідомили на сторінці Городенківської міської ради, пише Правда.

“Сьогодні, 24 лютого 2025 року, помер демобілізований військовий ЗСУ Радик Іван Михайлович, 17.06.1968 р.н., мешканець села Уніж”.

До лав Сил оборони Іван Радик мобілізувався у січні 2024 року. Воював на Запорізькому напрямку. Через хворобу в грудні 2024 року демобілізувався.