Третя річниця повномасштабної війни. 37 лідерів країн візьмуть участь у саміті в Києві

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибули до Києва вранці 24 лютого – в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

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Про це стало відомо з соцмережі Х Кошти й фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

«У третю річницю жорстокого російського вторгнення Європа – в Києві. Ми тут сьогодні, бо Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання вирішується не лише доля України. А й доля Європи», – написала Урсула фон дер Ляєн.

Всього до Києва прибудуть лідери 13 країн. Загалом у саміті візьмуть участь 37 лідерів держав, 13 з яких будуть присутні особисто, а 24 – по відеозв’язку. На зустрічі йтиметься про стратегію України, а також про формати гарантій безпеки. Український президент Володимир Зеленський назвав цей саміт, ймовірно, “переломним моментом”.