833 освітніх заклади навчаються дистанційно: епідситуація на Івано-Франківщині

В Івано-Франківській області через підвищення захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 переведено на дистанційну форму навчально-виховний процес у 833 навчальних закладах (658 – заклади середньої освіти, 1 вищий навчальний заклад – Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника).

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Призупинено роботу у 174 закладах дошкільної освіти, повідомив генеральний Директор у Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук, передає Правда.іф.

За даними оперативної інформації з початку епідсезону 2024-2025рр. в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 125741 особа, в тому числі 78448 дітей до 18 років (62,4%).

Впродовж 08 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 12153 особи, в тому числі 7165 дітей до 18 років, що становить 59,0%.

Госпіталізовано всього – 251 особа (2,1% від загальної кількості захворілих), з них 147 дітей до 18 років (58,6%). У тому числі із COVID-19 госпіталізовано 76 осіб, зокрема 15 дітей, що становить 19,7%.

З початку епідсезону 2024-2025рр. проти грипу в області проведено 3691 щеплення, в тому числі групи медичного ризику – 613 осіб, епідризику – 1621 особа, інші – 1457 осіб.

З початку епідсезону 2024-2025рр. зареєстровано 8 летальних випадків, із них 6 – випадків від COVID-19 та 2 летальні випадки грипу.