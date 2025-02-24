Прикордонники затримали чоловіка, який замаскувався під німу жінку

Спробу незаконного перетинання кордону припинили правоохоронці на Закарпатті. Подружжя закарпатців намагалось уникнути перевірки, щоб потрапити у прикордоння та у подальшому незаконно перетнути кордон з Румунією.

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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Правда.іф.

Ситуація відбувалася на контрольному посту, розташованому на околиці села Теково. Там прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону зупинили таксі, у якому їхали дві пасажирки.

Під час опитування одна з жінок повідомила, що її супутниця доводиться їй сестрою та, що вона є німою від народження.

Проте, під час перевірки документів з’ясувалося, що насправді “німа сестра” є чоловіком закарпатки. Чоловік зізнався, що мав намір незаконно покинути територію України.

“З метою уникнення перевірки подружжя вигадало план, який полягав у перевтіленні чоловіка в жінку. Відтак, закарпатець одягнув куртку та спідницю дружини, наніс на обличчя макіяж, прихопив ще декілька жіночих аксесуарів, зокрема сумочку. Далі, викликавши таксі, чоловік разом із коханою дружиною вирушив у напрямку кордону”, – йдеться у дописі.

Заходи з викриття закарпатців прикордонники провели спільно зі співробітниками Берегівського райвідділу поліції.

Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скерували до суду.