У Франківську поліцейського судили за перевищення службових повноважень

Нещодавно Івано-Франківський міський суд виніс вирок уродженцю с. Живачів Тлумацького району.

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Він, перебуваючи на посаді інспектора роти батальйону Управління патрульної поліції, перевищив свої службові повноваження та безпричинно застосував фізичну силу до вчителя, пише ГК.

Як йдеться в матеріалах справи, 10 червня 2017 року близько 22 години патрульний поліцейський спільно з трьома військовослужбовцями Національної гвардії України здійснював піше патрулювання. На лавці на території дитячого майданчику між будинками по вулиці Стуса №13 та вулиці Вовчинецька 194б, сиділи двоє чоловіків і пили сік «Галіція» у скляній пляшці, до яких вони підійшли.

«Відтак, не повідомивши про причини застосування превентивних заходів, не довівши до відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи, сказав встати для проведення поверхневої перевірки та огляду. Вважаючи, що вказані особи порушували громадський порядок, нібито, розпиваючи спиртні напої, що не відповідало дійсності», – зазначають в матеріалах справи.

Чоловік, поверхневу перевірку якого хотів зробити поліцейський, сказав, що це незаконно і між ними виникла словесна суперечка. Потерпілий зазначив, що проведення такого заходу у громадському місці принижує його честь та гідність. При цьому, речей, обіг яких заборонений чи обмежений він не мав, спиртних напоїв не розпивав, громадський порядок не порушував та будь-яких правопорушень не вчиняв.

Разом з тим чоловік погодився пройти поверхневу перевірку за участі понятих у найближчому відділенні поліції, на що патрульний відповів категоричною відмовою. Свідок повідомив, що потерпілий тоді сказав, що працює вчителем, тому не хотів, щоб поверхневу перевірку проводили у громадському місці.

«Інспектор роти виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, не оголосивши попередження потерпілому про застосування щодо нього фізичної сили, без будь-яких законних підстав, застосував до останнього заходи фізичного впливу. Зокрема, здійснив захоплення кисті правої руки та розпочав проведення залому її за спину. Після чого, подолавши волю потерпілого, спричинивши йому фізичну біль, провів стосовно останнього поверхневий огляд, у ході якого будь-яких речей, обіг яких заборонено чи обмежено не було виявлено», – йдеться в матеріалах справи.

Внаслідок цього, потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді гострого пошкодження правого акроміально-ключичного з`єднання І-ІІ, що відноситься до середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Обвинувачений вину у вчиненому кримінальному правопорушенні не визнав. В той же час потерпілий заявив цивільний позов про стягнення матеріальної та моральної шкоди. Просить стягнути з обвинуваченого його користь 1400 гривень матеріальної шкоди та 100 000 гривень моральної шкоди.

Дослідивши усі матеріали справи, суд вирішив визнати обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади в органах Національної поліції України на строк один рік. Проте це покарання замінили на 2 роки умовного.

Цивільний позов потерпілого задовольнили частково. Суд вирішив сягнути з обвинуваченого на користь потерпілого 1 400 гривень матеріальної шкоди та 30 000 гривень моральної шкоди.