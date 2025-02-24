Сили оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод рф

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише Правда.іф



Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.



Результати ураження уточнюються.



Окрім того, вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу – зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат “8 марта” у Тульській області рф.

Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме.