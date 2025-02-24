Погода в Івано-Франківській області 24 лютого

24 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На дорогах — місцями ожеледиця.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 8-10° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 6-8° тепла.

По області вночі — 5-10° морозу, вдень — 3-8° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 2-7° морозу, вдень — 0-5° тепла.

Вітер — південно-східний, 3-8 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.