3 роки від початку війни: хронологія подій у Івано-Франківську 24 лютого 2022 року

У понеділок 24 лютого 2025 року минає 3-я річниця від початку віроломного повномасштабного вторгнення московитів на територію України без оголошення війни, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Редакція нашого інформаційного ресурсу зібрала основні події першого дня війни, які відбувалися на території Івано-Франківщини та України в цілому.

Ранкові (а вірніше нічні) новини того дня, розпочалися із заяви путіна про початок так званої СВО.

На півночі, сході та півдні нашої країни розпочалися важкі бої із окупантами. Ворог, який не очікував, що Україна чинитиме такий запеклий опір, почав нести значні втрати у живій силі та військовій техніці.

До Івано-Франківської області відгомін війни докотився дещо пізніше, як у північному, східному та південному регіонах. Близько 07.15-07.20 години ранку 24 лютого 2022 року, окупантами, за допомогою ракет, були атаковані військові аеродроми в Івано-Франківську та Коломиї. Після влучань, над Івано-Франківськом почав стелитися чорний дим і у місті розпочалася паніка серед цивільного населення. Жителів прилеглих мікрорайонів до франківського аеропорту попросили тимчасово змінити місця проживання. Також пізніше повідомили про перших постраждалих унаслідок ворожої ракетної атаки на військову інфраструктуру Івано-Франківської області.

Тільки за 20 хвилин після ракетного обстрілу, в Івано-Франківську вперше залунала сирена цивільної оборони сповіщаючи про загрозу повітряної атаки.

Через початок повномасштабних бойових дій та ракетні обстріли Івано-Франківщини, в департаменті освіти ОДА було прийняте оперативне рішення про призупинення навчального процесу в освітніх закладах області.

У той же час Нацбанк прийняв рішення про обмеження видачі готівки на руки населенню та зафіксував курс гривні на рівні 29.5 грн за 1 американський долар. Так само приблизно вчинили і основні мережі АЗС ОККО та WOG, ухваливши рішення продавати не більше 20 літрів пального за раз в одні руки. Усе це, а також початок активних бойових дій, спричинило ажіотаж в магазинах Івано-Франківської області.

В Міністерстві оборони закликали усіх українців, які вміють тримати зброю в руках, вступати до лав територіальної оборони. Так само до прикарпатців звернулися і представники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а військомати міста та області заполонили черги із добровольців, які були готові стати на захист рідної землі від московитських окупантів.

Через активні бойові дії та ворожі ІПСО, в соціальних мережах розпочалася шпигуноманія. Людей закликали повідомляти про підозрілих осіб із червоними елементами на одязі, різноманітні мітки на дорогах та будинках. Врешті усі великі населені пункти в області були оточені блок-постами, на яких почали чергувати поліцейські, військові та бійці ТРО.

Водночас Україна розірвала дипломатичні стосунки із московією. А українські можновладці почали записувати численні звернення до цивільного населення та військовослужбовців, які хоробро давали відсіч московитським окупантам.

У той же день в Україні було оголошено загальну мобілізацію, а чоловікам віком від 18 до 60 років було заборонено покидати межі України.

У перший вечір повномасштабного вторгнення до Івано-Франківської області також почали прибувати і перші біженці, які рятували себе та своїх рідних від воєнних дій…

Наразі деякі моменти з того першого страшного дня нам можуть здаватися смішними, але у ті дні лютого 2022 року, у повітрі витала паніка та ще не існувало чітких алгоритмів протидії ворожій навалі та ворожим ІПСО…