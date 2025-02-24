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На пожежі у Калуському районі постраждав чоловік

Автор: Lilia
24/02/2025 09:16
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Пожежа трапилась у п’ятиповерхівці, у підвальному приміщенні, в місті Калуш на Івано-Франківщині.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

23 лютого о 17:43 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому будинку в місті Калуш.

До місця виклику оперативно прибули рятувальники Калущини та ліквідували пожежу у підвальному приміщенні житлового будинку, на площі 0,5 кв.м.

На пожежі постраждав чоловік 1979 р.н.

Причина виникнення пожежі встановлюється.