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У понеділок Франківська громада проведе в останню путь захисника Олександра Струка
Диван на коліщатках в темній вітальні

У понеділок Франківська громада проведе в останню путь захисника Олександра Струка

Автор: Ігор Василик
24/02/2025 08:27
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ДІМ РІА
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Івано-Франківська громада зазнала ще однієї гіркої втрати. Помер військовослужбовець Олександр Струк, який проходив службу в Запорізькій області.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.

Сьогодні, 24 лютого о 13:00 годині в Будинку смутку (вул. Ребета) розпочнеться прощання із героєм.

Поховають військовослужбовця на Алеї Герої міського кладовища у с. Чукалівка.