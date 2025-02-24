У понеділок Франківська громада проведе в останню путь захисника Олександра Струка

Івано-Франківська громада зазнала ще однієї гіркої втрати. Помер військовослужбовець Олександр Струк, який проходив службу в Запорізькій області.
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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.
Сьогодні, 24 лютого о 13:00 годині в Будинку смутку (вул. Ребета) розпочнеться прощання із героєм.
Поховають військовослужбовця на Алеї Герої міського кладовища у с. Чукалівка.