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Сьогодні до рідного дому востаннє повертається полеглий морський піхотинець Богдан Мельник
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні до рідного дому востаннє повертається полеглий морський піхотинець Богдан Мельник

Автор: Ігор Василик
24/02/2025 08:11
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У понеділок, 24 лютого полеглий Герой з Прикарпаття Богдан Мельник повертається до свого дому “на щиті”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на друзів загиблого морського піхотинця.

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Зустріч тіла та прощання із полеглим героєм сьогодні проходитиме за таким графіком:

  • 09.00 год. – формування автоколони та виїзд кортежу з м. Калуш.
  • Очікувано прибуття кортежу з воїном в Перегінську громаду 10.15-10.30 год.

Колона рухатиметься по вулиці Січових Стрільців до центру селища, де біля каплиці св.Йосафата/могили Січових Стрільців відбудеться відправа панахиди.

Опісля відправи кортеж з тілом Захисника попрямує до його дому (вулиця Лесі Українки 39).

  • Чин Парастасу відбудеться в понеділок 24.02.2025 о 18.00 за адресою селище Перегінське, вулиця Лесі Українки 39
  • Чин Похорону – вівторок 25.02.2025 – о 11.00 за адресою селище Перегінське, вулиця Лесі Українки 39.

Поховають полеглого захисника на Алеї Героїв кладовища у селищі Перегінське.

Співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять і шана Герою!, – йдеться у дописі