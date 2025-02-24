Сьогодні до рідного дому востаннє повертається полеглий морський піхотинець Богдан Мельник

У понеділок, 24 лютого полеглий Герой з Прикарпаття Богдан Мельник повертається до свого дому “на щиті”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на друзів загиблого морського піхотинця.

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Зустріч тіла та прощання із полеглим героєм сьогодні проходитиме за таким графіком:

09.00 год. – формування автоколони та виїзд кортежу з м. Калуш.

Очікувано прибуття кортежу з воїном в Перегінську громаду 10.15-10.30 год.

Колона рухатиметься по вулиці Січових Стрільців до центру селища, де біля каплиці св.Йосафата/могили Січових Стрільців відбудеться відправа панахиди.

Опісля відправи кортеж з тілом Захисника попрямує до його дому (вулиця Лесі Українки 39).

Чин Парастасу відбудеться в понеділок 24.02.2025 о 18.00 за адресою селище Перегінське, вулиця Лесі Українки 39

Чин Похорону – вівторок 25.02.2025 – о 11.00 за адресою селище Перегінське, вулиця Лесі Українки 39.

Поховають полеглого захисника на Алеї Героїв кладовища у селищі Перегінське.