Помер військовослужбовець Юрій Диндин із села Підбережжя

Військовослужбовець помер під час проходження військової служби.
Пише Правда.ІФ з посиланням на міського голову Долинської територіальної громади
Прощатимуться із військовим сьогодні о 18:30 год.
Скорботний кортеж рухатиметься за маршрутом:
Долинська багатопрофільна лікарня – вздовж озера – кільце – вул. Грушевського – пр. Незалежності – Церква Серця Ісуса та Серця Марії – с. Підбережжя.