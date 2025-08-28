ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Інформація про захисника, дати народження і смерті
Помер військовослужбовець Юрій Диндин із села Підбережжя

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 15:14
Військовослужбовець помер під час проходження військової служби.

Пише Правда.ІФ з посиланням на міського голову Долинської територіальної громади

Прощатимуться із військовим сьогодні о 18:30 год.

Скорботний кортеж рухатиметься за маршрутом:

Долинська багатопрофільна лікарня – вздовж озера – кільце – вул. Грушевського – пр. Незалежності – Церква Серця Ісуса та Серця Марії – с. Підбережжя.

