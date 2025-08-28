Євгену Гірнику присвоїли звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади”

Рішення про присвоєння було прийнято на черговій сесії Калуської міської ради, що відбулася 28 серпня 2025 року.

Депутати схвалили рішення одноголосним голосуванням:

“…міська рада вирішила: Присвоїти Гірнику Євгену Олексійовичу звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади” за активну участь у відродженні та розбудові української державності, розвиток місцевого самоврядування та утвердження ідеалів української нації”, – йдеться у тексті рішення

Міський Голова Андрій Найда зазначив, що Євгена Гірника офіційно привітають до Дня місцевого самоврядування. Відзначають це свято, нагадаємо, 7 грудня.

Додамо, що Євген Гірник народився 11 лютого 1954 у Калуші. Є сином відомого українського дисидента та Героя України Олекси Гірника. Батько Євгена Гірника – Олекса Гірник 21 січня 1978 року у переддень 60-ї річниці проголошення самостійності України Центральною Радо вчинив акт самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації України.