Помер викладач ІФНТУНГ Іван Макаровський

15 березня помер педагог, багаторічний викладач ІФНТУНГу, доцент, поет, глибокий мислитель, дослідник творчості Івана Франка – Іван Петрович Макаровський.

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Іван Макаровський народився 1 лютого 1939 р. в селі Новоселиця Кельменецького району Чернівецької області.

У 1956 році закінчив середню школу, а в 1962 р. – історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. Своє навчання продовжив на юридичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка.

Від 1966 р. на викладацькій роботі в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

26 листопада 1977 р. на засіданні Вченої ради Макаровський отримав диплом доцента кафедри правознавства.

Іван Петрович 25 років був головою інститутського осередку Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Виконував на громадських засадах цілу низку інших постійних доручень, що, на його думку, гальмувало науковопедагогічну роботу.

З 1989 року Макаровський – член Всеукраїнської національної спілки краєзнавців, з 1990 р. – обласного осередку “Просвіти”, з 2008 р. – Івано-франківського осередку НТШ.

В своєму доробку має близько 300 наукових, науково-популярних та навчально-методичних робіт, 4 монографії та 5 навчальних посібників.