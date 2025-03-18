Продукти від коханки Януковича. Любов Полєжай розширює свій агробізнес у Росії

Фермерський бізнес Любові Садикової (Полєжай) у Сочі розвивається: співмешканка Януковича запатентувала власний торговий знак. Пише Главком

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Цивільна дружина президента-втікача Віктора Януковича Любов Полєжай (у Росії використовує дівоче прізвище Садикова) шаленими темпами розвиває бізнес на території держави-агресорки. Туди вона вимушено перебралася наприкінці зими 2014 року, коли в Україні змінилася влада.

Як повідомляв «Главком», влітку 2017 року Любов Садикова зареєструвала фермерське господарство у Центральному районі Сочі на вул. Виноградній. Підприємиця задекларувала різноманітні види діяльності: від вирощування розсади до розведення великої рогатої худоби і буйволів, від вирощування зернових і олійних культур, винограду, овочів до виробництво сперми і молока.

З того часу російський бізнес Любові Садикової розрісся. За інформацією «Главкома» з посиланням на дані з російських реєстрів, у вересні 2024 року фермерське господарство Садикової (назва юрособи зареєстрована за прізвищем цивільної дружини Януковича – «Главком») розширило свою діяльність.

До переліку вже наявних КВЕДів (видів діяльності) додалися ще 50 нових. Зокрема, з’явився дозвіл на виробництво різноманітної харчової продукції, кормів для тварин, пива тощо.

Підприємство Любові Садикової з вересня минулого року розширило діяльність

скриншот: egrul.nalog.ru

Крім цього, наприкінці 2024 року Садикова заснувала підприємство «ЩедроДар» у Хостинському районі Сочі за адресою: вул. Ясногірська, 16/7, приміщення №18.

Нове підприємство цивільної дружини Януковича юридично зареєстровано за адресою житлового комплексу «Сочі парк»

скриншот: Google карти

Статутний капітал фірми складає 10 тис. рублів. Також підприємниця ще у 2023 році подала заявку на патент торгового знаку «ЩедроДар продукти з ферми».

У вересні 2024 року Любов Садикова отримала патент на торговий знак

скриншот: www1.fips.ru

У Telegram існує акаунт «ЩедроДару». В описі вказано, що це «кафе зі справжньою сільською кухнею», в яке постачається продукція з «унікальної ферми у Сочі».

Розташований кафе-магазин за зареєстрованою юридично адресою на території житлового комплексу «Сочі парк».

У закладі можна придбати продукти, які традиційно виготовляються на фермерських господарствах: м’ясну та молочну продукцію, сири, тушонку, мед тощо.

Кафе-магазин, який належить Любові Садиковій, відкрився 10 березня

скриншот: Telegram-акаунт «ЩедроДар»

У грудні 2024 року Арбітражний суд Краснодарського краю РФ постановив стягнути з Садикової заборгованість у розмірі майже 131 тис. рублів (приблизно 39 тис. грн) та пені у розмірі 36 тис. рублів (майже 11 тис. грн). Підприємниця мала борг за договором оренди муніципальної землі Сочі розміром 1 га.

Любов Садикова має заплатити штраф за прострочену оренду

скриншот: kad.arbitr.ru

Окрім цього, 11 лютого 2025 року Арбітражний суд Краснодарського краю закрив інше провадження щодо боргів Любові Садикової. Позивачем виступив «Краснодарзооветснаб», який добивався стягнення заборгованості у розмірі 177 тис. рублів, штрафних санкцій та судових витрат. Однак представник підприємства подав заяву про відмову від своїх вимог. У зв’язку з цим суд припинив провадження у справі та ухвалив повернути позивачеві сплачене державне мито.

Суд постановив закрити провадження щодо боргу фермерського господарства Любові Садикової

скриншот: kad.arbitr.ru

Нагадаємо, що у ЗМІ поширювалася інформація, що у 2014 році Янукович переїхав з Ростова-на-Дону до Сочі зі своєю цивільною дружиною Любов’ю Полєжай. Водночас законна дружина Януковича Людмила оселилася у Севастополі, де згодом і було поховано її молодшого сина, що трагічно загинув на Байкалі.

Ще за часів президентства Януковича у власних колах курсували чутки про те, що у нього та Любові Полєжай була спільна дитина. У 2017 році ЗМІ повідомили, що Полєжай начебто народила Януковичу сина у 2014 році вже у Росії. У 2020 році журналістка Соня Кошкіна розповсюдила нові деталі: начебто син дійсно є, а його ім’я Григорій, і йому на той момент було близько півтора-два роки. Однак підтверджень цієї інформації (ні про першу, ні про другу дитину) досі немає.

Раніше «Главком» розповідав, про судові справи, пов’язані із майном «тіньової» дружини Януковича. Зокрема, у 2021 році столичний суд звільнив з-під арештів будинок та дві земельні ділянки Любові Полєжай. У 2015 році нерухомість було арештовано у рамках кримінального провадження, де заочну підозру отримав Віктор Янукович та члени його команди. Правоохоронці підозрювали їх у заволодінні бюджетними коштами на суму 220 млн грн під виглядом побудови телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

У грудні 2022 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення активів колишнього президента Віктора Януковича та близьких до нього осіб на користь держави. При цьому Мін’юст не довів у суді впливу Януковича на активи його співмешканки Любові Полєжай. Зокрема, Мін’юст хотів стягнути квартиру площею 148,50 кв. м, власницею якої Полєжай стала у 2012 році. Однак не надав суду відомостей про вартість цієї нерухомості та доказів нездатності її придбання співмешканкою Януковича за свої кошти.

До слова, у постанові апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 4 січня 2023 року констатується: «У період перебування в Україні Віктор Янукович підтримував тісні взаємовідносини та спільно проживав із Любов’ю Полєжай… У 2002 році вона приїхала до урочища «Межигір’я» у складі робітників Віктора Януковича та працювала офіціанткою».

Маргарита Огнева, «Главком»

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