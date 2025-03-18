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Суд у Калуші оштрафував чоловіка, за те що його син поширив у шкільних чатах інтимні фото дівчат
Диван на коліщатках в темній вітальні

Суд у Калуші оштрафував чоловіка, за те що його син поширив у шкільних чатах інтимні фото дівчат

Автор: Олег Мамчур
18/03/2025 16:12
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У Калуші неповнолітній син місцевого жителя поширив інтимні фото двох дівчат у Viber-групі та Telegram-каналі серед учнів місцевого навчального закладу.

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Про це повідомляє Правда з посиланням на Вікна.

Зазначається, що неповнолітній хлопець на початку 2025 року поширив фото інтимного характеру щодо двох дівчат у Вайбер-групі та на Телеграм-каналі між учнями одного з калуських ліцеїв.

Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень.