Понад 1000 орків та більше 50 артсистем втратили окупанти за минулу добу

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – особовий склад, бойові броньовані машини, артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.02.25

особового складу / personnel ‒ близько/ about 874560 (+1060) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10222 (+13) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21234 (+17) од,

артилерійських систем / artillery systems – 23847 (+54) од,

РСЗВ / MLRS – 1303 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1087 (+0) од,

літаків / aircraft – 370 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 27274 (+172),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3085 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 38994 (+126) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3763 (+4)

Дані уточнюються / Data are being updated.