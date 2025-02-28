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Понад 1000 орків та більше 50 артсистем втратили окупанти за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Понад 1000 орків та більше 50 артсистем втратили окупанти за минулу добу

Автор: Ігор Василик
28/02/2025 07:51
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У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – особовий склад, бойові броньовані машини, артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.02.25

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 874560 (+1060) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10222 (+13) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21234 (+17) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 23847 (+54) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1303 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1087 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 27274 (+172),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 38994 (+126) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3763 (+4)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!