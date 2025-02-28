Сьогодні на Прикарпаття прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Михайла Пататюка

Під час запеклих боїв на фронті російсько-української війни поліг військовослужбовець 155-ї механізованої бригади Михайло Пататюк з села Перехресне, що на Верховинщині.

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Про це повідомили у Верховинській селищній раді, пише Правда іф.

Поліг Герой – 23.02.2025 року під час виконання бойового завдання по стримуванні російської агресії на позиціях поблизу населенего пункту Звірове, Донецької області.

Зустріч полеглого Героя України відбудеться у п’ятницю 28 лютого:

О 13:00 год – скорботний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу.

О 13:30 год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні у селищі Верховина.

Опісля траурний кортеж вирушить до рідного дому Захисника в с.Перехресне.