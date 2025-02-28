У суботу в Івано-Франківську стартує реєстрація дітей до 1-го класу

Із суботи 1 березня у Франківській громаді розпочинається електронна реєстрація дітей до перших класів. Вона триватиме до першого етапу зарахування, 31 травня. Реєстрація до дитячих садочків починається 1 травня.
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Про це повідомляє “Галка” з посиланням на прямий ефір “Західний полюс”.
Директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко повідомила, що реєстрація розпочнеться 1 березня 2025 року о 8:00 годині ранку.
“Не дивлячись на те, що 1 березня припадає в суботу, електронна реєстрація розпочнеться. Якщо виникатимуть певні запитання, то можна буде зателефонувати у навчальний заклад або підійти за консультацією”, – каже Вікторія Дротянко.
Які документи потрібні? Як зареєструвати дитину у школу
- Заява про зарахування;
- Копія та оригінал свідоцтва про народження;
- Медична довідка (форма № 086-1/о);
- Документ, що підтверджує місце проживання
Для дітей з особливими потребами:
- Необхідний висновок інклюзивно-ресурсного центру.
Терміни реєстрації у школу
Перший етап зарахування – з 1 березня по 31 травня, а другий етап (на вільні місця) – з 15 червня по 30 серпня.
Ви можете подати заявки у кілька шкіл, але після підтвердження однієї – інші автоматично скасовуються. Після зміни статусу заявки “На розгляді” упродовж 10 днів (але не пізніше 31 травня) потрібно принести документи до обраного закладу.
Хто має право на першочергове зарахування?
- Діти, місце проживання яких закріплене за територією обслуговування.
- Діти, які є братами та/або сестрами учнів цього закладу.
- Діти працівників цього закладу освіти.
Реєстрація проходить на порталі: school.bloqly.com
Територію обслуговування можна знайти на сайті Департаменту освіти та науки або на сторінках обраних закладів.
Телефон для довідок: 78 36 03