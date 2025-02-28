У суботу в Івано-Франківську стартує реєстрація дітей до 1-го класу

Із суботи 1 березня у Франківській громаді розпочинається електронна реєстрація дітей до перших класів. Вона триватиме до першого етапу зарахування, 31 травня. Реєстрація до дитячих садочків починається 1 травня.

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Про це повідомляє “Галка” з посиланням на прямий ефір “Західний полюс”.

Директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко повідомила, що реєстрація розпочнеться 1 березня 2025 року о 8:00 годині ранку.

“Не дивлячись на те, що 1 березня припадає в суботу, електронна реєстрація розпочнеться. Якщо виникатимуть певні запитання, то можна буде зателефонувати у навчальний заклад або підійти за консультацією”, – каже Вікторія Дротянко.

Які документи потрібні? Як зареєструвати дитину у школу

Заява про зарахування;

Копія та оригінал свідоцтва про народження;

Медична довідка (форма № 086-1/о);

Документ, що підтверджує місце проживання

Для дітей з особливими потребами:

Необхідний висновок інклюзивно-ресурсного центру.

Терміни реєстрації у школу

Перший етап зарахування – з 1 березня по 31 травня, а другий етап (на вільні місця) – з 15 червня по 30 серпня.

Ви можете подати заявки у кілька шкіл, але після підтвердження однієї – інші автоматично скасовуються. Після зміни статусу заявки “На розгляді” упродовж 10 днів (але не пізніше 31 травня) потрібно принести документи до обраного закладу.

Хто має право на першочергове зарахування?

Діти, місце проживання яких закріплене за територією обслуговування.

Діти, які є братами та/або сестрами учнів цього закладу.

Діти працівників цього закладу освіти.

Реєстрація проходить на порталі: school.bloqly.com

Територію обслуговування можна знайти на сайті Департаменту освіти та науки або на сторінках обраних закладів.

Телефон для довідок: 78 36 03