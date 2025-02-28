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У суботу в Івано-Франківську стартує реєстрація дітей до 1-го класу
Диван на коліщатках в темній вітальні

У суботу в Івано-Франківську стартує реєстрація дітей до 1-го класу

Автор: Ігор Василик
28/02/2025 08:22
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Із суботи 1 березня у Франківській громаді розпочинається електронна реєстрація дітей до перших класів. Вона триватиме до першого етапу зарахування, 31 травня. Реєстрація до дитячих садочків починається 1 травня.

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Про це повідомляє “Галка” з посиланням на прямий ефір “Західний полюс”.

Директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко повідомила, що реєстрація розпочнеться 1 березня 2025 року о 8:00 годині ранку.

“Не дивлячись на те, що 1 березня припадає в суботу, електронна реєстрація розпочнеться. Якщо виникатимуть певні запитання, то можна буде зателефонувати у навчальний заклад або підійти за консультацією”, – каже Вікторія Дротянко. 

Які документи потрібні? Як зареєструвати дитину у школу 

  • Заява про зарахування;
  • Копія та оригінал свідоцтва про народження;
  • Медична довідка (форма № 086-1/о);
  • Документ, що підтверджує місце проживання

Для дітей з особливими потребами:

  • Необхідний висновок інклюзивно-ресурсного центру.

Терміни реєстрації у школу

Перший етап зарахування – з 1 березня по 31 травня, а другий етап (на вільні місця) – з 15 червня по 30 серпня.

Ви можете подати заявки у кілька шкіл, але після підтвердження однієї – інші автоматично скасовуються. Після зміни статусу заявки “На розгляді” упродовж 10 днів (але не пізніше 31 травня) потрібно принести документи до обраного закладу.

Хто має право на першочергове зарахування? 

  • Діти, місце проживання яких закріплене за територією обслуговування.
  • Діти, які є братами та/або сестрами учнів цього закладу.
  • Діти працівників цього закладу освіти.

Реєстрація проходить на порталі: school.bloqly.com

Територію обслуговування можна знайти на сайті Департаменту освіти та науки або на сторінках обраних закладів.

Телефон для довідок: 78 36 03