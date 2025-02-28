В Івано-Франківську ще 32 вулиці отримали нові назви СПИСОК

Депутати Івано-Франківської ради 25 лютого на сесії міської ради прийняли рішення про перейменування двох та найменування 32 вулиць у садових товариствах.
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Про це пише “Галка”.
В Івано-Франківську вулиця Угорська матиме нову назву — Дмитра Капранова (український письменник, видавець, музикант та блогер — ред.), а в селі Вовчинець, у садово-городньому товаристві “Агрохімік”, вулицю Мальовничу перейменують на честь військовослужбовця Вадима Кутового.
Також депутати проголосували про найменування понад 30 вулиць у садових товариствах Івано-Франківської громади. Серед запропонованих варіантів обговорення викликали назви “Трагікомічна” та “Бешкетників”. На думку депутата Романа Марцінківа, такі назви є неприпустимими й слід додати такі, що відображатимуть шану до полеглих військовослужбовців. У висновку “Трагікомічну” та “Бешкетників” прибрали із переліку.
Затверджені нові вулиці в Івано-Франківській міській територіальній громаді:
Садово-городнє товариство “Діброва”
- вул. Лісова
- вул. Колійова
- вул. Яблунева
- вул. Приозерна
- вул. Зелена
- вул. Центральна
Садівниче товариство “Рампа”
- вул. Трагікомічна
- вул. Театральна
- вул. Затишна
- пров. Дружба
Садівницьке товариство “Авіатор-1”
- вул. Квіткова
- вул. Бешкетників
- вул. Авіаційна
- вул. Вишнева
Садівницьке товариство “Електрик”
- вул. Надрічна
- вул. Електрична
- вул. Української зброї
- вул. Виноградна
- вул. Зоряна
Садівниче товариство “Карпати”
- вул. Дачна
- вул. Садова
- вул. Головна
- вул. Карпатська
- вул. Калинова
Садівниче товариство “Труд”
- вул. Смерекова
- вул. Веселки
- вул. Тиха
- вул. Станіславська
- вул. Потічкова
Садівницьке товариство “Поляна”
- вул. Підлісна
- вул. Сонячна
- вул. Липова
- вул. Казкова
- вул. Озерна
- вул. Джерельна
- вул. Проміжна