В Івано-Франківську ще 32 вулиці отримали нові назви СПИСОК

Депутати Івано-Франківської ради 25 лютого на сесії міської ради прийняли рішення про перейменування двох та найменування 32 вулиць у садових товариствах.

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Про це пише “Галка”.

В Івано-Франківську вулиця Угорська матиме нову назву — Дмитра Капранова (український письменник, видавець, музикант та блогер — ред.), а в селі Вовчинець, у садово-городньому товаристві “Агрохімік”, вулицю Мальовничу перейменують на честь військовослужбовця Вадима Кутового.

Також депутати проголосували про найменування понад 30 вулиць у садових товариствах Івано-Франківської громади. Серед запропонованих варіантів обговорення викликали назви “Трагікомічна” та “Бешкетників”. На думку депутата Романа Марцінківа, такі назви є неприпустимими й слід додати такі, що відображатимуть шану до полеглих військовослужбовців. У висновку “Трагікомічну” та “Бешкетників” прибрали із переліку.

Затверджені нові вулиці в Івано-Франківській міській територіальній громаді:

Садово-городнє товариство “Діброва”

вул. Лісова

вул. Колійова

вул. Яблунева

вул. Приозерна

вул. Зелена

вул. Центральна

Садівниче товариство “Рампа”

вул. Трагікомічна

вул. Театральна

вул. Затишна

пров. Дружба

Садівницьке товариство “Авіатор-1”

вул. Квіткова

вул. Бешкетників

вул. Авіаційна

вул. Вишнева

Садівницьке товариство “Електрик”

вул. Надрічна

вул. Електрична

вул. Української зброї

вул. Виноградна

вул. Зоряна

Садівниче товариство “Карпати”

вул. Дачна

вул. Садова

вул. Головна

вул. Карпатська

вул. Калинова

Садівниче товариство “Труд”

вул. Смерекова

вул. Веселки

вул. Тиха

вул. Станіславська

вул. Потічкова

Садівницьке товариство “Поляна”