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В Івано-Франківську ще 32 вулиці отримали нові назви СПИСОК
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську ще 32 вулиці отримали нові назви СПИСОК

Автор: Ігор Василик
28/02/2025 08:35
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Депутати Івано-Франківської ради 25 лютого на сесії міської ради прийняли рішення про перейменування двох та найменування 32 вулиць у садових товариствах.

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Про це пише “Галка”.

В Івано-Франківську вулиця Угорська матиме нову назву — Дмитра Капранова (український письменник, видавець, музикант та блогер — ред.), а в селі Вовчинець, у садово-городньому товаристві “Агрохімік”, вулицю Мальовничу перейменують на честь військовослужбовця Вадима Кутового.

Також депутати проголосували про найменування понад 30 вулиць у садових товариствах Івано-Франківської громади. Серед запропонованих варіантів обговорення викликали назви “Трагікомічна” та “Бешкетників”. На думку депутата Романа Марцінківа, такі назви є неприпустимими й слід додати такі, що відображатимуть шану до полеглих військовослужбовців. У висновку “Трагікомічну” та “Бешкетників” прибрали із переліку. 

Затверджені нові вулиці в Івано-Франківській міській територіальній громаді:

Садово-городнє товариство “Діброва”

  • вул. Лісова
  • вул. Колійова
  • вул. Яблунева
  • вул. Приозерна
  • вул. Зелена
  • вул. Центральна

Садівниче товариство “Рампа”

  • вул. Трагікомічна
  • вул. Театральна
  • вул. Затишна
  • пров. Дружба

Садівницьке товариство “Авіатор-1”

  • вул. Квіткова
  • вул. Бешкетників
  • вул. Авіаційна
  • вул. Вишнева

Садівницьке товариство “Електрик”

  • вул. Надрічна
  • вул. Електрична
  • вул. Української зброї
  • вул. Виноградна
  • вул. Зоряна

Садівниче товариство “Карпати”

  • вул. Дачна
  • вул. Садова
  • вул. Головна
  • вул. Карпатська
  • вул. Калинова

Садівниче товариство “Труд”

  • вул. Смерекова
  • вул. Веселки
  • вул. Тиха
  • вул. Станіславська
  • вул. Потічкова

Садівницьке товариство “Поляна”

  • вул. Підлісна
  • вул. Сонячна
  • вул. Липова
  • вул. Казкова
  • вул. Озерна
  • вул. Джерельна
  • вул. Проміжна