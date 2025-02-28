Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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28 лютого – 140 років від дня народження Людвіка Миколи Гладіловича (1885-1967),українського і польського диригента, композитора, уродженця м. Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району);

– 135 років від дня народження Осипа Сорохтея (1890-1941), графіка й живописця, карикатуриста та педагога, січового стрільця. Похований в м. Івано-Франківську.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.