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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
28/02/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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28 лютого – 140 років від дня народження Людвіка Миколи Гладіловича (1885-1967),українського і польського диригента,  композитора, уродженця м. Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району);

135 років від дня народження Осипа Сорохтея (1890-1941), графіка й живописця, карикатуриста та педагога, січового стрільця. Похований в м. Івано-Франківську.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.