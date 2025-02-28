Цієї суботи франківцям та гостям міста покажуть унікальне хімічне шоу

Наймасштабніше, хімічне шоу в Європі

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Ексклюзивні дві вистави в Івано-Франківську в цю суботу Просто на ваших очах відбуватиметься справжня наукова магія:

Рекордні полум’я та димові хмари.

На очах глядачів, ставитиметься рекорд України

Пізнавальні моменти, які зацікавлять як дітей, так і дорослих.

Інтерактив з глядачем

Живий звук Кожен глядач зможе розкрити не одну таємницю Чудилорії.

Це чудова нагода для сімейного відпочинку в атмосфері культури та незабутніх вражень. З нетерпінням чекають на зустріч з Вами та Вашою родиною на виставі!

Квитки вже на сайті Та в касі Філармонії

– Коли: 1 березня (суб), 13:00/ 17:00- Де: Філармонія

– Скільки: Від 210 грн.

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