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Цієї суботи франківцям та гостям міста покажуть унікальне хімічне шоу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Цієї суботи франківцям та гостям міста покажуть унікальне хімічне шоу

Автор: Ігор Василик
28/02/2025 09:02
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Наймасштабніше, хімічне шоу в Європі

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НА САЙТ(067)343-64-24

Ексклюзивні дві вистави в Івано-Франківську в цю суботу Просто на ваших очах відбуватиметься справжня наукова магія: 

  • Рекордні полум’я та димові хмари. 
  • На очах глядачів, ставитиметься рекорд України  
  • Пізнавальні моменти, які зацікавлять як дітей, так і дорослих.
  • Інтерактив з глядачем

Живий звук  Кожен глядач зможе розкрити не одну таємницю Чудилорії.

Це чудова нагода для сімейного відпочинку в атмосфері культури та незабутніх вражень. З нетерпінням чекають на зустріч з Вами та Вашою родиною на виставі!

Квитки вже на сайті Та в касі Філармонії

– Коли: 1 березня (суб), 13:00/ 17:00- Де: Філармонія

– Скільки: Від 210 грн.

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