Помірний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на Івано-Франківщині 28 лютого

На Івано-Франківщині та в обласному центрі 28 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду, помірний помірний дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

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Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.

По області: вночі від 2° морозу до 3° тепла , вдень 2-7° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5 ° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу

Видимість на автошляхах 2-4 км.