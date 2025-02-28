Надвірнянська громада зустрічає траурний кортеж з тілом полеглого Нагорняка Василя

Сьогодні, 28 лютого, до рідного дому востаннє повертається захисник Нагорняк Василь, житель села Красна Надвірнянської територіальної громади.
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Повідомляє Зіновій_Андрійович, передає Правда.іф.
Час руху траурного кортежу
- о 9:30 год м. Надвірна: вул. Шухевича, Мазепи, Чорновола, Шевченка.
- о 10:00 год с. Красна.
Громаду просять спільно вшанувати памʼять захисника живим коридором пам‘яті.