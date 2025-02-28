ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Надвірнянська громада зустрічає траурний кортеж з тілом полеглого Нагорняка Василя

Автор: Lilia
28/02/2025 09:30
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 28 лютого, до рідного дому востаннє повертається захисник Нагорняк Василь, житель села Красна Надвірнянської територіальної громади.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Зіновій_Андрійович, передає Правда.іф.

Час руху траурного кортежу

  • о 9:30 год м. Надвірна: вул. Шухевича, Мазепи, Чорновола, Шевченка.
  • о 10:00 год с. Красна.

Громаду просять спільно вшанувати памʼять захисника живим коридором пам‘яті.