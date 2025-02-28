У Косові палав автомобіль. ФОТО

Вогнеборці ліквідували пожежу автомобіля в місті Косів.
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Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, 27 лютого о 16:19 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля в місті Косів.
“До місця виклику було оперативно направлено рятувальників, які по прибуттю ліквідували пожежу транспортного засобу. Постраждалих на пожежі немає. Причина виникнення пожежі та всі деталі встановлюється”,- кажуть надзвичайники.