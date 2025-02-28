Невідомий вчинив грабіж в одному із магазинів Івано-Франківська. ФОТО

Фігурант викрав гроші з каси магазину на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську. Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку та повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

26 лютого до Івано-Франківського районного відділу поліції о 15:20 надійшло повідомлення від 42-річної місцевої мешканки про те, що по вулиці Вовчинецькій невідомий чоловік зайшов у тамтешній магазин, та викрав з каси гроші.

“Правоохоронці зробили детальний огляд місця події, опитали продавчиню, встановили свідків події.Відтак оперативно встановили особу, причетну до грабежу. Фігурантом виявився 42-річний мешканець Харківщини. Чоловік уже потрапляв в поле зору правоохоронців. В суді наразі слухається справа про притягнення його до відповідальності за майновий злочин”, – йдеться у дописі.

Поліцейські встановили, що викрадені гроші фігурант встиг витратити на власні потреби.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере запобіжний захід.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Поліцейські вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачені максимальні покарання.